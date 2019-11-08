Умер модельер Патрик-Луи Витон

Умер дизайнер дома моды Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон. Ему было 67 лет.
"С глубокой скорбью мы делимся новостью о cмерти Патрика-Луи Вуйттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, работающих рядом с нами, а также его внуками. Патрик-Луи придерживался семейной традиции, присоединившись к мастерской в 1973 году как мастер-плотник. Его опыт и страсть к изготовлению чемоданов постоянно обновляли наследство "Искусства путешествий", - сообщили в официальном Instagram бренда LV.
О причине смерти модельера не сообщается.
Патрик-Луи Виттон - дизайнер в пятом поколении. После завершения школы знаменитый француз присоединился к семейному делу и стал одним из создателей сумок Louis Vuitton. Сначала модельер работал плотником, а потом его допустили к изготовлению и разработки брендовых сумок. Специализировался дизайнер на дорожных чемоданах.
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