Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram

Украинский ведущий Андрей Бедняков спровоцировал скандал в Instagram публикацией о семейном отдыхе.

Мужчина разместил снимок, на котором позирует с женой Настей Короткой и дочерью Ксенией на фоне моря на Белосарайской косе в Донецкой области.

Юлия Коваленко, судя по ее Instagram, россиянка, ответила в комментарии, что "Донецкая область вообще-то Россия". Также пожелала Беднякову подучить географию, а не то "чего доброго Одессу на Украине поместишь".

Ведущий не медлил с ответом: "Мозги вам в магазин не завезли? Сходили бы, проверили".

Фото: rbc.ua

Комментарий россиянки набрал уже более 200 ответов, обсуждение превратилось в настоящую бойню: "Россия - это поселок Кучково. Остальное Литва и Орда", "Это князь Киевской Руси основал Москву".

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым откровенным снимком. Однако пользователи Instagram раскритиковали артистку. Большинство обратили внимание на ее странное выражение лица. Из-за полуоткрытых глаз многие назвали певицу пьяной.