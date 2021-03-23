Украинский ведущий неожиданно оставил российское шоу "Холостяк"

Украинский ведущий российского "Холостяка" Никита Добрынин покинул шоу. Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Украинский ведущий российского "Холостяка" с Тимати 33-летний Никита Добрынин покинул шоу.

Причиной стали проблемы со здоровьем. Он подхватил коронавирус. Сначала ведущим шоу "Холостяк" с рэпером Тимати должен был стать Дмитрий Кохно из Беларуси, но незадолго до премьеры Covid-19 обнаружили у него.

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"Никита Добрынин, который пришел на место Кохно, был героем украинской версии "Холостяка". Но уже в процессе работы Никита также заболел Covid-19. Он не смог принять участие в съемках следующих серий проекта", - говорится в сообщении на сайте ТНТ.

Украинца в третьем выпуске проекта, что выходит на канале страны-агрессора, заменит другой ведущий. Его имя пока не называется.

Никита Добрынин был участником украинского шоу "Холостяк-9". Победительницей проекта стала Даша Квиткова. Пара поженилась после шоу. Сейчас супруги ожидают рождения первенца. О своем участии в роли ведущего в российском "Холостяке" с Тимати Добрынин говорит, что долго думал, стоит ли соглашаться. По его убеждению, в проекте нет никакой политической подоплеки, а только любовь.