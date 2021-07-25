Украинский продюсер признал наркотическую зависимость

Бардаш поборол разрушительную привычку самостоятельно. Фото: tntmusic

Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш сумел побороть наркотическую зависимость.

Побороть разрушительную привычку ему удалось без помощи врачей. Об этом Бардаш рассказал Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

"В моей жизни были всевозможные препараты, но уже некоторое время нет никаких наркотиков, я начал получать подарки трезвости", - признался продюсер.

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Бардаш отметил, что трезвость для мужчины - это контроль над собой и всем вокруг, и он сейчас к этому пришел.

Продюсер рассказал, что ездил в Почаев, побыл там шесть дней послушником. "Наполнился духом, молился и воскрес".

"Зависимости, когда ты просто неадекватен, я не имел, всегда был в процессах рабочих, но как раз это самая опасная ситуация", - добавил продюсер.

В 2020 году в России значительно увеличилось количество смертей из-за наркотиков. В июне Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило, что пандемия привела к росту употребления наркотиков во всем мире частично из-за экономических трудностей и проблем с психическим здоровьем.