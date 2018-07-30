Украинские телеведущие вернулись из Латинской Америки, где работали нелегально

Фото: пресс-служба

Недавно ведущие тревел-шоу "Особенности национальной работы" на ICTV Андрей Зрожевский и Олег Шевчук вернулись из экспедиции по Латинской Америке, где продолжались съемки четвертого сезона.

За почти два месяца группа успела посетить более десятка экзотических стран, среди которых: Перу, Аргентина, Чили, Боливия, Эквадор, Коста-Рика, Панама. Комики испытали на двух более семидесяти новых необычных а, порой, и опасных работ. На собственном опыте они узнали, что такое судьба нелегалов.

Автор: пресс-служба Ведущие испытали более семидесяти экзотических профессий

Автор: пресс-служба Ведущие испытали более семидесяти экзотических профессий

"Наши ведущие не раз проклинали нас во время этих съемок, ведь такого количества нелегальных работ, как в этом сезоне, у нас никогда не было, - рассказывает исполнительный продюсер Василий Москаленко. - Дело в том, что Латинская Америка - это не суперцивилизованные Штаты. В некоторых ее странах большинство людей имеют исключительно нелегальный доход. Чтобы достоверно и правдиво показать местный быт и жизнь коренного населения, нам приходилось рисковать и балансировать буквально на грани закона".

Автор: пресс-служба Ведущие испытали более семидесяти экзотических профессий

Среди самых экстремальных испытаний, с которыми ребятам пришлось иметь дело на съемках четвертого сезона шоу, - уход за рептилиями и хищными животными (в том числе - за 6-метровыми крокодилами). На себе ведущие попробовали профессии и жизни в племени индейцев, где человек без специальной подготовки мог бы умереть в один день, и добычу вулканического льда на высоте более 6000 метров. Именно эта работа стала самой сложной за всю историю проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-10 самых необычных работ в Северной Америке

Во время экспедиции "горячими" странами Латинской Америки трудности подстерегали не только ведущих, но и всю съемочную группу. Особенно доставалось операторам - им приходилось делать то же самое, только еще и с видеокамерой.

Автор: пресс-служба Ведущие испытали более семидесяти экзотических профессий

"В этом сезоне мы специально подобрали в команду операторов, закаленных в экстремальных ситуациях. Один из них - чемпион Украины по боям без правил, другой - участник экстрим-клуба Jackass. Человек без спецподготовки просто не справился бы с задачами, которые стояли перед нами" , - добавил Василий Москаленко.

Ведущий Андрей Зрожевский рассказал о восьми самых необычных работах, которые попробовал на себе.