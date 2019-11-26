Украинские модели снялись в провокационной фотосессии ради борьбы со СПИДом

Фото: пресс-служба

Накануне дня борьбы со СПИДом писатель Николас Димитров перечислит остаток от тиража его книги в Украине на борьбу с эпидемией ВИЧ. Это решение поддержали представители модельной сферы, ЛГБТ-сообщество, трансгендеры и люди, живущие с таким диагнозом. Они снялись в провокационной фотосессии, главный герой которой - роман Димитрова "Дилер реальности".

"Основной месседж фотосессии - показать представителей нового поколения. Герои нашей съемки стоят у зарождения нового общества. Экспериментаторы, без страхов и навязанных обществом идеалов, они ходят по краю и создают собственную реальность. Это поколение первопроходцев - и есть дилеры реальности", - комментирует Димитров.

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20 лет подряд Димитров является одним из активистов в борьбе со СПИДом в Восточной Европе. Гонорар, полученный от продажи первого тиража своего дебютного романа, он передает в пользу "100% Жизнь", крупнейшей в Украине благотворительной организации, которая представляет интересы людей, живущих с ВИЧ.

Автор: пресс-служба В фотосессии снялись представители модельной сферы, ЛГБТ-сообщество, трансгендеры и люди, живущие с ВИЧ

Николас Димитров родился и вырос в Болгарии. Свое детство до 12 лет провел в детском доме. Встреча с Иоанном Павлом II и Джорджем Соросом изменила судьбу 16-летнего юношу, ученика гимназии древних языков и культур. Дальнейшее образование получил в университетах Брюсселя, Вашингтона и Буэнос-Айреса. Владеет 11 языками. Книга "Дилер реальности" вышла в 2019 году. В основе футуристический сюжет о виртуальной реальности и эксперимент над миллионами людей.