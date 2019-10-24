Украинские блогеры собрали 100 мешков мусора на окраине Киева

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко и тревел-блоггер Мария Себова собрали более 100 мешков мусора на Красном Хуторе. Екоинициативу организовали в рамках фестиваля VIDEOZHARA 19 октября.

За 3 часа работы ребята полностью очистили часть территории Никольского леса от мусора. В ходе уборки даже пришлось докупать пакеты. Все, кто присоединился к #trashtag, получили в подарок рюкзаки, стикерпакы и значки.

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"И к нашему #trashtag я знала, что в парках и лесах, где устраиваются пикники, мусора остается много. Но то, что мы с ребятами всего за пару часов, не углубляясь далеко в лес, соберем 100 мешков - это шок. У меня было ощущение, что я на свалке. И еще очень показательно - мы выбрали территорию, где оборудованы специальные деревянные беседки для пикников. Но при этом во всей округе я не увидела ни одной урны или контейнера для мусора. Как такое возможно? Это не оправдывает людей, которые оставляют после себя весь этот трэш. Но я уверена, если бы там поставили несколько баков, ситуация изменилась бы кардинально", - поделилась Мария Себова.

Свою реакцию Евгений Клопотенко высказал на странице в Facebook.

Всего участники екофлешмобу собрали 100 мешков мусора. Фото: пресс-служба

"Позиция "я не в курсе дел" разрушительна. Мы относимся к стране, в которой живем, потребительски. Всегда жалуемся, что происходит безобразие, но ждем кого-то, кто придет и уберет. Касается это не только мусора, но все начинается с брошенной на улице бумажки", - считает эксперт.

На прошлой неделе определили победителей проекта "ТОП-100 блогеров", который 5 год подряд проводит сайт "Факты ICTV". Рейтинг возглавили два автора - бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун и ведущая Янина Соколова. Лучшим блогером в категории "Народный выбор" стал Дед Олесь.