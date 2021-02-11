Украинская звезда Playboy позировала в прозрачном боди без белья

Украинская певица, модель и актриса 35-летняя Даша Астафьева показала грудь в откровенном наряде.

Фотограф Ольга Малинина опубликовала в Instagram серию снимков, на которых Даша позирует в прозрачном гольф-сетке. Также на ней короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивная украшение на шее.

Фото: instagram.com/capolya

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"Хорошо!", "Это очень чувственно", "Кайф!", - пишут восторженные фанаты.

Украинская актриса и модель Даша Астафьева позировала голая на балконе. Фото из откровенной фотосессии во Львове выложила в Instagram автор Соня Плакидюк.