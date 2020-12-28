Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию

Обладательница Кубка Украины-2018 в категории фитнес-бикини, вице-чемпион мира по бодибилдингу и фитнесу София Колодий порадовала поклонников пикантной фотосессией.
Она снялась полностью обнаженной. При этом интимные части тела прикрыла тарелками с едой.
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В заметке под фото спортсменка советует, что делать, если в новогодние праздники переели и набрали лишнего.
"Красивый столик", "Ты уже все съела? Нужен фотоотчет", "Женщина-вау", - пишут в комментариях поклонники.
Сексапильная украинская теннисистка 21-летняя Ангелина Шахрайчук порадовала фолловеров новым кадром с отдыха в Майами, на котором подчеркнула пышную грудь. Спортсменка позирует, спрятавшись под пальмой. А к своему эффектному бюсту прижала большие кокосы и мечтательно закрыла глаза.
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