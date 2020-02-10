Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в секси купальнике

Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Певица 32-летняя Ирина Федишин с мужем и двумя сыновьями отдыхает в Дубае ОАЭ.

Фото с отдыха Ирина выставляет в Instagram.

Женщина позирует в соблазнительных купальниках разных фасонов на пляжах с золотым песком и у экзотических пальм.

Делится с подписчиками туристическими лайф-хаками и деталями быта.

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"В Дубае в супермаркете можно купить все: черешни, клубнику, персики, манго, кроме алкоголя. Распивать спиртные в общественных местах категорически запрещено. Вино мы купили в duty free, но использовали только для фото".

Украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников яркими пляжными фото. Серию снимков знаменитость опубликовала в Instagram.