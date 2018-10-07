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воскресенье, 07 октября 2018 15:26

Украинская писательница вышла замуж за потомка Виктора Ґюґо

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Украинская писательница вышла замуж за потомка Виктора Ґюґо

Украинская писательница и певица Ирэна Карпа вышла замуж. Представила своего избранника в программе "Светская жизнь". Им стал Людовик-Кирилл Требюше, гражданин Франции. Занимается цифровым обеспечением культурных и медийных структур. Называет себя потомком французского писателя Виктора Ґюґо - у них был общий прадед.

Три года назад карпу назначили первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции. Познакомились на обеде у общих друзей. Свадьбу гуляли в районе Парижа Маре.

"Свадебное платье приобрела в ателье Ивана Фролова, - рассказала писательница. - Белого цвета не было, поэтому выбрали розовое. Решили: невеста потрепаная, фата не белая - все нормально. Устроили вечеринку для друзей. Там даже был маленький бассейн для детей. Пилы бургундские вина и шампанское, а кухня была украинская ".

Подробности отношений Карпа описала в романе "Хорошие новости с Аральского моря", который увидит мир весной следующего года.

Ирэне Карпе 37 лет. Для нее это третий брак. 2008-го она вышла замуж за писателя и сценариста Антона Фридлянда. Брак продержался чуть больше года. Почти сразу отгуляла свадьбу с американским финансистом Норманом Полом Хэнсеном. У пары есть две дочери - Корена-Джиа и Кайя. Когда именно они разорвали отношения, Карпа не сообщала.

Людовик-Кирилл ранее не был официально женат, но имеет двоих детей.

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Дата
07
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