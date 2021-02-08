Украинская модель вызывающе снимается в откровенных позах

Украинская модель 31-летняя Виктория Маремуха делится с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха в Египте.

Недавно финалистка 2-го сезона шоу "Супермодель по-украински" снова похвасталась роскошной фигурой в Instagram.

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Маремуха вызывающе позирует на камеру в открытых купальниках. Одну из сексапильных фотографий звезда сети сняла на теннисном корте.

Фото: instagram.com/vicky_mare

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Каратистка 28-летняя Анжелика Терлюга опубликовала горячие фотографии с отдыха в Дубае. Спортсменка показала стальной пресс в розовом купальнике.