Украинская Мила Кунис показала секси-фигуру в бикини

23-летняя Ирина Рачинская из Черновцов, которая есть почти точной копией голливудской актрисы 37-летней Милы Кунис, показала безупречную фигуру.

Футбольный арбитр выложила в Instagram красивые фото в бикини с моря.

Фото: instagram.com/iren__r_

"А пока за окном снежит, время вспомнить теплые и солнечные моменты", - подписала кадры Ирина.

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Фотографии сделаны в турецкой Анталье, где арбитры проходили сборы перед украинской футбольной Премьер-лигой.

Ирина Рачинская из Черновцов, которая есть почти точной копией голливудской актрисы Милы Кунис, закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича с красным дипломом. Также Ирина футбольный арбитр украинской премьер-лиги U-19. Голливудская актриса - звезда фильма "Черный лебедь" - также родилась в Черновцах. Семья Милы мигрировала в США в 1991 году, когда девушке было 7 лет.