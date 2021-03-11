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четверг, 11 марта 2021 23:02

Украинская легкоатлетка поделилась откровенным фото

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Украинская легкоатлетка поделилась откровенным фото
Спортсменка опубликовала в соцсети пикантный снимок. Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Кристина Стуй, которая недавно стала мамой, поделилась откровенным кадром.

Спортсменка появилась обнаженной в ванне с пеной, повернувшись спиной к объективу. Снимок она опубликовала в Instagram.

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"Вот так сейчас хочется, а не вот это вот все", - подписала снимок Стуй.

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Допис, поширений Kristina Stuy (@kristina_stuy)

Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников не только спортивными достижениями, но и откровенными фото.
Спортсменка имеет более 4,7 тыс. Подписчиков в Instagram и поделилась очередной порцией красивых кадров, на которых демонстрирует безупречную фигуру.

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