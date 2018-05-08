Украинская группа "Агонь" выступит на одной сцене с Hurts и Jamiroquai

Автор: Пресс-служба Группа "Агон" выступит на фестивале BELIVE

21-24 июня на НСК Олимпийский пройдет первый мультиразвлекательный фестиваль BELIVE. Самые популярные развлечения мегаполиса сойдутся на одной площадке.

Среди почетных гостей – группа "Агонь".

23 июня музыканты выйдут на сцену главного стадиона страны, чтобы исполнить любимые хиты, а также абсолютно новые треки из будущей пластинки.

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На фестивале BELIVE выступят около 30 разнообразных артистов, среди которых легендарные Jamiroquai и Everything Everything. Этот список дополнит еще один хедлайнер – дуэт Hurts.