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вторник, 30 ноября 2021 17:58

Украинская актриса сыграет в сериале "Звездные войны: Асока"

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Украинская актриса сыграет в сериале &quot;Звездные войны: Асока&quot;
Пока неизвестно, кого она сыграет. Фото: instagram / Иванна Сахно

Украинская актриса Иванна Сахно снимется в сериале "Звездные войны: Асока".

Сериал будет посвящен джедаю и ученице Энакина Скайуокера Асоке Тано, передает Deadline.

Она уже снималась в фильмах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня бросил".

Новый сериал станет спин-офом "Мандалорца". Главную роль Асоки исполнит Розарио Доусон. Пока не известно, какая роль досталась Сахно.

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Производство сериала должно начаться в марте 2022 года.

Французско-германский телеканал Arte открыл 19 ноября показ украинского телесериала "Слуга народа". Описание сериала уже появилось на сайте Arte. Его назвали "комическим и прекрасно написанным". Анонсировали показ первого сезона.

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