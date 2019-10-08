Украинская актриса получила главную роль в американском боевике

Фото: @katerinakovalchyk

Украинская актриса Екатерина Ковальчук, которая получила известность благодаря главной роли Екатерины в сериале "Крепостная", снимается в американском фантастическом боевике.

Звезда сама рассказала подробности в Instagram.

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Съемки фильма, который получил название Roy, проходят в Лос-Анджелесе.

Екатерина изменила наряды 19 века на доспехи и оружие.

Фильм Roy расскажет о механике Роя и девушку-робота с альтернативной реальности.

Недавно стало известно, что 3-й сезон украинской костюмированной драмы "Крепостная" выйдет 2021-го. Подробностями делились актеры сериала на пресс-конференции.