Украинка стала лицом летней коллекции Dolce&Gabbana

Украинская модель Дарья Миненко стала лицом летней коллекции D & G

Модель из Украины Дарья Миненко снялась в новой фотосессии Dolce & Gabbana - #DGLovesMykonos. Съемки происходили на греческом острове Миконос.

Дарья примерила стильные платья с яркими принтами, которые идеально подойдут для летнего отдыха.

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Свою карьеру девушка начала в модельном агентстве Ужгорода и уже успела сняться для таких брендов, как Roberto Cavalli и Pronovias.

Миненко - звезда нового кампейна известных дизайнеров.