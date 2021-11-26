"Украина прекрасна": Эд Ширан снял клип в Киеве

Британский музыкант и певец 30-летний Эд Ширан сообщил, что снял свой будущий клип в Киеве.

Об этом он 26 ноября заявил в Instagram.

"Спасибо, Киев, что встретил нас. Украина прекрасна", - написал он.

Автор: instagram.com/teddysphotos Эд Ширан снял клип в Киеве

Съемки проходили на территории корпусов Механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что в Голосеевском районе столицы.

Ширан - один из самых популярных в мире поп-исполнителей, обладатель четырех наград и 14 номинаций музыкальной премии "Грэмми".

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Бельгийский исполнитель Stromae выпустил первую за последние три года песню. Клип на трек Santé сняли в Киеве. Съемки видео артист доверил украинской продакшн-компании Shelter. Режиссер Ярослав Моравец хотел показать ежедневную работу людей, которые несмотря на трудности получают от нее удовольствие и наслаждаются жизнью.