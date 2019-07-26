"Уколы красоты": Кейт Миддлтон обвинили в использовании ботокса

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон в сети обвиняют в использовании "уколов красоты".

Британский пластический хирург Мьюник Сомджи из лондонской клиники Dr. Medi Spa Clinic считает, что жена принца Уильяма регулярно делает ботокс.

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По словам врача, герцогиня использует "детский ботокс", который разглаживает морщины и поднимает брови.

В Instagram хирург опубликовал фото Миддлтон "до/после" так называемых "уколов красоты". Позже доктор Сомджи удалил снимок, но он успел распространиться сетью.

"Обратите внимание на уменьшение количества морщин на лбу и вокруг глаз. Также брови поднялись вверх", - заметил хирург.

В свою очередь, Кенсингтонский дворец уже прокомментировал информацию, которая появилась в New York Post. В своем заявлении представитель дворца утверждает, что сообщение об использовании ботокса Кейт Миддлтон - ложь.

Автор: www.segodnya.ua Кейт Миддлтон обвинили в использовании ботокса

Недавно полицейский мотоцикл, ехал в кортеже Кейт Мидлтон и принца Уильяма, сбил пожилую женщину в Лондоне. Мотоцикл сопровождал автомобиль гостей, направлявшихся в Виндзор на церемонию ордена Подвязки.