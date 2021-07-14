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среда, 14 июля 2021 22:55

Участники "Холостяка" рассекретили редкое имя сына

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Участники &quot;Холостяка&quot; рассекретили редкое имя сына
Пара выбрала необычное имя для мальчика. Фото: instagram.com/kvittkova

Герои телешоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые впервые стали родителями, рассекретили имя сына.

Новоиспеченные родители решили назвать малыша Львом. Об этом они сообщили в Instagram.

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш лучший сын", - написала блогерка.

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Со своей стороны, ведущий признался, что "космически радуется" их с Дашей сыном.

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Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время участия в девятом сезоне шоу "Холостяк". Главный герой сразу выбрал именно Дашу Квиткову, которой в финале признался в любви. С тех пор пара вместе. 20 мая 2020 года они официально поженились.

Новость о будущем пополнении Никита и Даша объявили в январе, когда отдыхали на Мальдивах.

Молодые супруги утверждают, что планирует еще заводить детей. В этом они признавались друг другу еще во время съемок шоу.

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