Участницы группы Open Kids сделали неожиданное заявление

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Участницы группы Open Kids на своих страничках в Instagram опубликовали неоднозначное обращение к своим поклонникам.

"Любимые, Кидсеры. Мы шли с вами рука об руку целых шесть лет, вы росли, вы менялись – менялись и мы, и в какой-то момент этот процесс пришел к своему логическому заключению. Не хочется говорить о том, что это конец. Это просто очередной этап, тяжелый для всех нас, но необходимый. Мы помним, как только начинали этот путь, как волновались и сколько всего пережили, чтобы достичь этих высот. Open Kids – это то, благодаря чему все мы обрели жизненный опыт, который навечно останется отпечатком в наших сердцах. Нам очень не хочется, чтобы вы грустили, и потому приготовили для вас по-настоящему нечто запоминающееся", - написали участницы.

"Наш путь начался 6 лет назад, тогда нашим поклонникам было, как и нам, 9-10 лет, сегодня же – это юные девушки, которым уже от 15 до 18 лет, - комментирует продюссер группы Юрий Петров. - У нас много планов на 2019-й. В начале года, мы планируем выход видео-работы на новую песню "Дура", участие в которой примет популярная молодежь – актеры, участники теле-шоу и известные блогеры".

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"И случится то, чего мы так долго ждали – презентация альбома. У нас уже в арсенале 21 трек, 4 сейчас в подготовке, так что порадуем своих поклонников свежими и крутыми треками", - говорят певицы.

"Самое интересное то, что сейчас в подготовке проект, в результате которого произойдут изменения с группой. Уже весной команда планирует озвучить более детальную информацию и планы на этот счет", - добавляет Юрий Петров.

Летом группа Open Kids представила одну из своих последних работ - клип на песню "Стикером". В видео режиссер и продюсер группы сделали акцент на подростковый возраст участниц, со всеми его характерными проявлениями - эмоции, амбиции, разнообразие и настроение.