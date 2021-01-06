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среда, 06 января 2021 15:33

Участница "ВИА Гры" блеснула пышным бюстом на отдыхе
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Украинская певица и участница группы "ВИА Гра" 24-летняя Ксения Попова показала подтянутую фигуру. Артистка улетела на отдых в Дубаи, откуда публикует соблазнительные фотографии в Instagram.

На серии снимков Попова позирует в черном бикини, которое удачно подчеркивает пышные прелести женщины. Звезда надела черное кепку и солнцезащитные очки.

Артистка показала фото с отдыха
Фото: instagram.com/xseniyapopova
Артистка показала фото с отдыха
Артистка показала фото с отдыха
Артистка показала фото с отдыха
Артистка показала фото с отдыха

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Фотосессию устроила на фоне пальм. Исполнительница улыбается и смотрит в другую сторону.

Константин Меладзе в конце 2020 решил обновить состав группы "ВИА Гра". О новых участников проекта Меладзе сообщил в Instagram. Вместо Эрики Герцег и Ольги Меганськой теперь будут петь 2 младшие украинки - 19-летняя София Тарасова и 24-летняя Ксения Попова.

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