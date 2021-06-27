Участница "Холостяка" позировала перед камерой без бюстгальтера

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" 22-летняя Александра Миколюк снялась в откровенной фотосессии.
Позировала она топлес. Фото девушка опубликовала в Instagram.
Из одежды на Миколюк была белая юбка. Волосы она распустила. Шею девушки украшало деликатное ожерелье.
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"Как я люблю говорить:" Эстетика превыше всего", - написала Миколюк под фотографиями.
Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич. "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.
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