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воскресенье, 27 июня 2021 20:35

Участница "Холостяка" позировала перед камерой без бюстгальтера
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Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" 22-летняя Александра Миколюк снялась в откровенной фотосессии.

Позировала она топлес. Фото девушка опубликовала в Instagram.

Из одежды на Миколюк была белая юбка. Волосы она распустила. Шею девушки украшало деликатное ожерелье.

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Александра продемонстрировала пышный бюст и стройную фигуру. Фото: Instagram manchkina5
Александра продемонстрировала пышный бюст и стройную фигуру. Фото: Instagram manchkina5
Александра продемонстрировала пышный бюст и стройную фигуру. Фото: Instagram manchkina5

"Как я люблю говорить:" Эстетика превыше всего", - написала Миколюк под фотографиями.

Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич. "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.

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