У Рики Мартина родился сын

Певец Рики Мартин сообщил, что он и его супруг Джван Йосеф стали родителями новорожденного малыша. Мальчика назвали Ренном, он четвертый ребенок пары.

Кроме него, Рики и Джван имеют 11-летних братьев-близнецов Валентино и Маттео и 10-месячную дочь Люсию. Фотографию с малышом опубликовали в Instagram.

На фото они держат его завернутым в одеяло. 47-летний певец подписал его: "Наш сын Ренн Мартин-Йосеф родился".

Автор: instagram.com/ricky_martin/ Певец Рики Мартин сообщил, что он и его супруг Джван Йосеф стали родителями новорожденного малыша. Мальчика назвали Ренном, он четвертый ребенок пары. Кроме него, Рики и Джван имеют 11-летних братьев-близнецов Валентино и Маттео и 10-месячную дочь Люсию.

Поклонники Мартина поспешили поздравить его с этим знаменательным событием, а количество лайков под фото уже превысила 1,2 млн.

"Хороший крошечный человек", "Благословение для всей семьи", - пишут комментаторы.

О пополнении в семье Рики объявил месяц назад во время принятия награды на благотворительном ужине в рамках кампании за права человека в Вашингтоне.

"Моя семья здесь... Мой муж Джван, я люблю тебя всем сердцем. Ты моя сила, ты вдохновляешь меня каждый день, ты мотивируешь меня продолжать делать то, что я делаю. Я люблю большие семьи", - признался он.

Автор: instagram.com/ricky_martin/ Певец Рики Мартин сообщил, что он и его супруг Джван Йосеф стали родителями новорожденного малыша. Мальчика назвали Ренном, он четвертый ребенок пары. Кроме него, Рики и Джван имеют 11-летних братьев-близнецов Валентино и Маттео и 10-месячную дочь Люсию.

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Автор: instagram.com/ricky_martin/ Певец Рики Мартин сообщил, что он и его супруг Джван Йосеф стали родителями новорожденного малыша. Мальчика назвали Ренном, он четвертый ребенок пары. Кроме него, Рики и Джван имеют 11-летних братьев-близнецов Валентино и Маттео и 10-месячную дочь Люсию.

Певец рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2010 году. С Йосефом Рики познакомился, когда покупал картины в галерее. Он увидел живопись и увлекся его автором. Певец позвонил художнику и предложил лично познакомиться. Позже, когда признавался - стал перед ним на колено и подарил обручальное кольцо.