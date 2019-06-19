У Потапа начали расти волосы - Каменских шалит в постели

Продюсер Потап и его жена, певица Настя Каменских показали, как развлекаются в постели.

В Instagram Потап и Настя разместили в stories короткие смешные видео, на которых они изображены в постели. Видно, что пара играет. Каменских приложила свои волосы к голове Потапа, чтобы показать, как бы выглядел любимый с шевелюрой.

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Автор: instagram.com/stories/kamenskux Продюсер Потап и его жена, певица Настя Каменских показали, как развлекаются в постели





Полностью обнаженная Настя сидела в кровати спиной к камере.



"Мой мальчик поймал меня с утра", - подписала публикацию знаменитость. Украинская певица Настя Каменских поделилась сексуальным ню-снимком , который сделал её муж Алексей Потапенко (Потап).Полностью обнаженная Настя сидела в кровати спиной к камере."Мой мальчик поймал меня с утра", - подписала публикацию знаменитость.