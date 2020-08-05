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среда, 05 августа 2020 23:46

У Потапа и Каменских пополнение: собака Мими родила щенков

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У Потапа и Каменских пополнение: собака Мими родила щенков
Французская болонка Насти Каменских родила щенков. ФОТО: Facebook

Недавно рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался, что у них с Настей Каменских ожидается пополнение. А сегодня оказалось, что их собака по кличке Мими родила щенков.

Каменских опубликовала на своей странице в Instagram ролик с трогательными кадрами собачьего семейства. Видео, где Мими кормит четырех щенков набрало множество лайков, а фанаты поздравили звездных супругов с пополнением в семье.

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Настя Каменских ведет личную страницу своей французской болонки породы бишон фризе в Instagram. Там выставляет милые фотографии домашней любимицы.

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