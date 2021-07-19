Тыкать пальцем можно, но не всегда: Фреймут дала советы по этикету

Телеведущая 39-летняя Ольга Фреймут традиционно поделилась с подписчиками в Instagram некоторыми советами по этикету. Наставления назвала "панскими" манерами на миллион.

Автор: instagram.com/freimutolia Телеведущая Ольга Фреймут учит подписчиков "панским" манерам

"Тычете пальцем? Можно ли? Можно. Но на неодушевленные предметы. На людей не стоит. Да и на воробья нежелательно", - отметила Фреймут.

Также ведущая напомнила, что правая рука служит для приветствий.

"Когда кашляете, какой рукой прикрываете рот? Правой. Нет, нет, нет. Левой надо. Права - для приветствий, а левая для ваших дел: почесывание, чихание, ковыряние в зубах - но вы же такое не делаете? Сумочку на лямке носим на правом плече? Нет! На левом нужно. Потому правой рукой мы здороваемся, чтобы не запутаться, лучше сумку носить на левом".

Также Ольга отметила, что за столом соль и перец следует подавать одновременно.

"Когда за столом просят подать соль, подаем сразу и перец. Они, как Кай и Герда, - неразлучные".

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Телеведущая Ольга Фреймут посоветовала подписчикам, как правильно ходить на свидания. Она подчеркнула, что не стоит принимать приглашение позже чем за 48 ч. до встречи.