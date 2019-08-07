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среда, 07 августа 2019 16:42

"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался

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Российского певца Михаила Круга убили в собственном доме в Твери в 2002-м.

Во вторник, 6 августа, в дом исполнителя привозили для проведения следственных действий киллера банды "Тверские волки" Александра Агеева, сообщил Telegram канал Mash.

Автор: apostrophe.ua
  Александра Агеева подозревают в убийстве Михаила Круга
Александра Агеева подозревают в убийстве Михаила Круга

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На место совершения преступления подозреваемых привозят после показаний. Агеев признался в убийстве Круга.

"Именно Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга в день убийства. Вместе с ныне покойным Дмитрием Веселовым (его считают исполнителем убийства)", - говорится в сообщении.

Киллер Агеев уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления.

Михаил Круг, настоящая фамилия - Воробьев, российский поэт, бард, композитор и исполнитель песен в стиле русского шансона. Один из самых популярных представителей данного жанра, поклонники называли его "королем русского шансона". Автор и исполнитель песни "Владимирский централ", которая стала одним из самых популярных образцов русского шансона.

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