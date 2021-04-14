"Трубку не берет неделями": экс-жена Остапчука не дает ему забирать детей

Украинский шоумен 36-летний Владимир Остапчук пожаловался на экс-жену 34-летнюю Елену Войченко.

Бывшая жена ведущего против совместного воспитания детей и не выходит с ним на связь, рассказал он в InstaStories.

"Сейчас она против того, чтобы установить совместно нормальный график воспитания детей. На контакт не идет, трубку не берет неделями. Я знаю, что дети поехали к ее родителям в Умань неделю назад. Где они сейчас, мне никто не отвечает. Я против насильственного "забирания" детей. Это для них травма. Я понимаю, что женщина обижена, но дети при чем? Тем более трижды в неделю видеться в садике или школе - это просто кошмар", - написал Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Он отметил, что сейчас ждет решения органов опеки, которые должны установить, сколько времени дети будут проводить с ним.

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6 марта 2020 года суд принял решение о расторжении брака между шоуменом 36-летним Владимиром Остапчуком и учительницей Еленой Войченко, 34 года. Прожили вместе 13 лет. Имеют 2 общих детей — дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.