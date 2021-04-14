 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Просмотров: 225
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1008
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 486
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 99
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 711
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 477
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1485
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4311
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Фото
Все фото
3
5
5
5
15
&quot;Трубку не берет неделями&quot;: экс-жена Остапчука не дает ему забирать детей
"Трубку не берет неделями": экс-жена Остапчука не дает ему забирать детей
Регина Тодоренко в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы
Регина Тодоренко в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы
Бывший &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret отметила 40-летие в минибикини
Бывший "ангел" Victoria's Secret отметила 40-летие в минибикини
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
52-летняя Энистон впервые станет мамой
52-летняя Энистон впервые станет мамой
Видео
Все видео
"Звездовоз": как выглядит автомобиль Оли Поляковой - видео
"Звездовоз": как выглядит автомобиль Оли Поляковой - видео
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1008
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 711
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2979
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 612
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 12:24

"Трубку не берет неделями": экс-жена Остапчука не дает ему забирать детей
3

  Комментировать

Украинский шоумен 36-летний Владимир Остапчук пожаловался на экс-жену 34-летнюю Елену Войченко.

Бывшая жена ведущего против совместного воспитания детей и не выходит с ним на связь, рассказал он в InstaStories.

"Сейчас она против того, чтобы установить совместно нормальный график воспитания детей. На контакт не идет, трубку не берет неделями. Я знаю, что дети поехали к ее родителям в Умань неделю назад. Где они сейчас, мне никто не отвечает. Я против насильственного "забирания" детей. Это для них травма. Я понимаю, что женщина обижена, но дети при чем? Тем более трижды в неделю видеться в садике или школе - это просто кошмар", - написал Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Он отметил, что сейчас ждет решения органов опеки, которые должны установить, сколько времени дети будут проводить с ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регина Тодоренко в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы

6 марта 2020 года суд принял решение о расторжении брака между шоуменом 36-летним Владимиром Остапчуком и учительницей Еленой Войченко, 34 года. Прожили вместе 13 лет. Имеют 2 общих детей — дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Трубку не берет неделями": экс-жена Остапчука не дает ему забирать детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

Попытка изменить статус языка вызвала массовые протесты

Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар

Первые выстрелы на востоке Украины: 7 лет назад началась война - фото и видео

Презентовали устройство для просмотра фильмов

Расшифровали человеческий геном

Самого кровавого маньяка Украины задержали в квартире любовницы

От взрыва корабль весом 4 тыс. тонн выбросило на берег

Черная воскресенье: люди думали, что наступил конец света

Посетителей курорта начали развлекать автомобилями

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 12744
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 9522
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 6804
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 5967
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5706
Знаменитости
Мик Джаггер создал трек о недостатках жизни в условиях локдауну
Мик Джаггер создал трек о недостатках жизни в условиях локдауну Просмотров: 54
MamaRika договорилась устроить фотосессию за бутылку пива
MamaRika договорилась устроить фотосессию за бутылку пива Просмотров: 99
Регина Тодоренко в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы
Регина Тодоренко в купальнике продемонстрировала аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 2476
Бывший "ангел" Victoria's Secret отметила 40-летие в минибикини
Бывший "ангел" Victoria's Secret отметила 40-летие в минибикини
5
 Просмотров: 1404
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 4140
Больше всего комментируют
7
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
5
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
4
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 42890
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть