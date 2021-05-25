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вторник, 25 мая 2021 14:47

Трансгендерный актер впервые показал тело после реконструкции груди
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Трансгендерный актер Элиот Пейдж показал результаты смены пола
Фото: instagram.com/elliotpage
Трансгендерный актер Элиот Пейдж показал результаты смены пола
Трансгендерный актер Элиот Пейдж показал результаты смены пола
Трансгендерный актер Элиот Пейдж показал результаты смены пола
Элиот Пейдж еще в прошлом году был женщиной и назывался Эллен

Канадский актер 34-летний Элиот Пейдж, который в прошлом году еще был женщиной и назывался Эллен, продемонстрировал фанам голый торс. Звезда фильма "Джуно" показал результаты операции по реконструкции груди.

Пейдж опубликовал фотографию в Instagram. Он позировал в красных шортах у бассейна. На снимке можно увидеть шрамы, оставшиеся на теле звезды после удаления груди.

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Читатели актера в комментариях выразили восхищение его прессом и рельефными мышцами.

Впервые в истории журнала Time на обложке оказался трансгендерный актер 34-летний Эллиот Пейдж - в прошлом Эллен Пейдж. Он совершил каминг-аут в декабре 2020 года и признался, что он трансгендерный мужчина.

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