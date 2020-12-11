Топ-модель сняла бюстгальтер для экстравагантного фотосета

Самая красивая женщина мира 24-летняя Белла Хадид приняла участие в провокационной фотосессии.
Американская топ-модель палестинского происхождения снялась для рекламной кампании бренда Marc Jacobs Heaven.
На фотографии, опубликованной в Instagram, звезда предстала в пикантном образе студентки. Хадид позировала в розовой расстегнутой рубашке и брюках синего цвета. Сексуальности придало то, что модель не надела бюстгальтер.
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Американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид показала эротические фото. Самая красивая женщина мира приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки опубликовала в Instagram. На серии фото появилась с красными волосами и в красных сапогах.
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