Топ-модель сняла бюстгальтер для экстравагантного фотосета

Самая красивая женщина мира 24-летняя Белла Хадид приняла участие в провокационной фотосессии.

Американская топ-модель палестинского происхождения снялась для рекламной кампании бренда Marc Jacobs Heaven.

На фотографии, опубликованной в Instagram, звезда предстала в пикантном образе студентки. Хадид позировала в розовой расстегнутой рубашке и брюках синего цвета. Сексуальности придало то, что модель не надела бюстгальтер.

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Фото: instagram.com/bellahadid

Американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид показала эротические фото. Самая красивая женщина мира приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки опубликовала в Instagram. На серии фото появилась с красными волосами и в красных сапогах.