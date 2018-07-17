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вторник, 17 июля 2018 22:45

Тоня Матвиенко стала первой украинкой, которая выступила перед президентом Сингапура
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Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура
Фото: пресс-служба
Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура
Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура
Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура

14 июля Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура Халимой Якоб. Певица стала первой украинской гостьей на праздновании, посвященном расовой и религиозной гармонии.

На мероприятии присутствовали более 2000 гостей, среди которых представители парламента Сингапура, волонтерских и неправительственных организаций и иностранные дипломаты.

Певицу пригласил выступить посольство Украины в Сингапуре.

Автор: пресс-служба
  Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура
Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура

"Благотворительный вечер, посвященный расовой и религиозной гармонии, - очень важный праздник для Сингапура, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник. - Сингапурское общество разнообразное. Здесь живут представители четырех этнических и 10 религиозных групп. Ежегодный праздник - повод еще раз напомнить о важности гармонии и радости, которую она дарит. То, что Украина впервые участвовала в торжественном праздновании, свидетельствует о росте интереса к украинской культуре и Украине в целом".

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Сама Тоня осталась довольна реакцией публики и вдохновилась от встречи с госпожой Халимой.

"Для меня было честью выступать перед представителями страны и президентом. Это не только невероятный опыт, но и гордость за нашу украинскую песню! Слезы радости нахлынули, когда я увидела детей, которые танцевали под песню "Квітка душа", некоторые даже подпевали. Можно сказать, что День гармонии состоялся в единении всех народов и религий", - прокомментировала Матвиенко.

Певец Арсен Мирзоян выпустил провокационный клип на песню "Ідіоти" с четвертого студийного альбома "Слова і Ноти".

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