Тоня Матвиенко стала первой украинкой, которая выступила перед президентом Сингапура

Фото: пресс-служба

14 июля Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура Халимой Якоб. Певица стала первой украинской гостьей на праздновании, посвященном расовой и религиозной гармонии.

На мероприятии присутствовали более 2000 гостей, среди которых представители парламента Сингапура, волонтерских и неправительственных организаций и иностранные дипломаты.

Певицу пригласил выступить посольство Украины в Сингапуре.

Автор: пресс-служба Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте перед президентом Сингапура

"Благотворительный вечер, посвященный расовой и религиозной гармонии, - очень важный праздник для Сингапура, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник. - Сингапурское общество разнообразное. Здесь живут представители четырех этнических и 10 религиозных групп. Ежегодный праздник - повод еще раз напомнить о важности гармонии и радости, которую она дарит. То, что Украина впервые участвовала в торжественном праздновании, свидетельствует о росте интереса к украинской культуре и Украине в целом".

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Сама Тоня осталась довольна реакцией публики и вдохновилась от встречи с госпожой Халимой.

"Для меня было честью выступать перед представителями страны и президентом. Это не только невероятный опыт, но и гордость за нашу украинскую песню! Слезы радости нахлынули, когда я увидела детей, которые танцевали под песню "Квітка душа", некоторые даже подпевали. Можно сказать, что День гармонии состоялся в единении всех народов и религий", - прокомментировала Матвиенко.

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