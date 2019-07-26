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пятница, 26 июля 2019 10:53

Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок

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Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
Опубликовали смешные моменты со съёмок "Мстителей". Фото: hype.ru

Компания Marvel опубликовала подборку неудачных дублей со съемок блокбастера "Мстители: Завершение".

На видео можно увидеть, как актеры шутят, играют и портят кадры шутками.

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Например, Роберт Дауни-мл. cломал один из важных артефактов в киновселенной, не мог справиться с багажником автомобиля.

Или Бри Ларсон, которую интересует, выглядит ли она крутой в момент "полета".

Недавно актер Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку в киновселенной Marvel, посетил мероприятие по поводу 20-й годовщины окончания школы в родном городе Садбери, штат Массачусетс.

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