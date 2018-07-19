"Толстенькая, как кльоцок" - Ольга Фреймут рассказала, какой была 16 лет назад

Ольга Фреймут рассказала, что 16 лет назад имела кардинально другую внешность. Фото - Instagram

Скандальная телеведущая 36-летняя Ольга Фреймут вспомнила, какой была 16 лет назад.

Сейчас стройная и красивая блондинка в свои 20 была толстенькой и некрасивой. О себе еще до звездной славы Фреймут рассказала по случаю 20-летия "Нового канала", на котором она не только прославилась, но и нашла своего мужа Владимира Локотка, пишет tabloid.pravda.com.ua.

"Я еще по окончании школы знала, что меня ждет особая судьба. Родители верили и хвалили. В университет поступила с замечательным результатом. Мне повезло, что я еще в детстве определилась, кем хочу стать. И мной не бросало. Делала обдуманные шаги к мечте. Но внешность моя была ужасна. Кривые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, как кльоцок, волосы длинные и секущиеся ... Надо было над собой поработать ", - призналась Фреймут.

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А теперь, когда Оля стала стройной блондинкой с ровными зубами, она учит других девушек, как быть леди. А еще - как строить карьеру.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут дебютировала в детской литературе. Написала сказку-аллегорию под названием "Летучая мышь Жан". Книга вышла в издательстве Фреймут "Snowdrop".