Только в стрингах и ботфортах: сестра Кардашьян пикантно прорекламировала обувь собственного бренда

Американская звезда реалити-шоу Хлое Кардашян порадовала поклонников довольно пикантными фото.

На странице Instagram-бренда Good American 36-летней знаменитости были опубликованы снимки, которыми она своеобразно привлекла внимание к новой коллекции обуви.

На снимке Хлое позирует топлесс в одних трусах и черных ботфортах с острым носом на каблуках. При этом обнаженные части тела звезда прикрыла рукой. Под фото Кардашян сообщила, что обувь уже есть в продаже, добавив детали по размеру и полноте.

Автор: instagram.com/goodamerican Американская звезда реалити-шоу Глое Кардашян порадовала поклонников довольно пикантными фото рекламы обуви собственного бренда

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Фанаты отметили внешний вид и роскошную форму телезвезды в комментариях.

Автор: instagram.com/goodamerican Глое позировала топлесс в одних трусах и черных ботфортах с острым носом на каблуке

"Шикарное тело", "Хотела бы я иметь такой же вид в этих сапогах", "Хлое такая красивая и горячая", "Безумно красиво!", - пишут в комментариях.

Хлое Кардашян снялась для рекламной кампании пляжной коллекции собственного бренда Good American. Кадры знаменитость опубликовала в Instagram марки. Глое позировала в откровенных купальниках у бассейна, показывая сочные формы. Автором снимков стала украинский фотограф Саша Самсонова.