Тина Кароль украсила эротическим фото обложку нового альбома

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица 35-летняя Тина Кароль поразила поклонников экстравагантной фотографией.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда раскованно позировала, сидя на полу. Образ дополнила нежным макияжем.

В посте под пикантным фото Тина Кароль сообщила о премьере альбома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"

"Музыкальный спектакль "Юбилейный альбом" состоит из знаковых хитов за всю 15-летнюю историю карьеры, запись которых происходила во время юбилейного тура. Live-исполнение и жанр мюзикла создают атмосферу живого концерта. Релиз альбома состоится 18 декабря", - написала исполнительница.

Исполнительница Тина Кароль поразила поклонников раскованными фотографиями. На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в эффектном черном платье с вырезом на спине. Волосы собрала в пучок. Образ дополнила ярким макияжем. Артистка выступает в различных позах, хвастаясь стройной фигурой.