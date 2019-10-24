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четверг, 24 октября 2019 10:22

Тина Кароль покорила сеть сексуальными изгибами и блеском

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Тина Кароль покорила сеть сексуальными изгибами и блеском
Тина Кароль анонсировала песню. Фото: rbc.ua

На днях Тина Кароль выложила в сеть фотографии, на которых певица сияла от глиттера..

Яркой фотографией Тина Кароль привлекла внимание к новости о выходе нового сингла. Премьера состоится уже 25 октября, сообщили в РБК-Украина.

Ко всему, певица была одета в серебряном платье Одежда показал стройную фигуру Тины и подчеркнул ее сексуальные изгибы.

Волосы Тины Кароль сделали волнистыми, на губах у нее - помада с металлическим оттенком.

В комментариях к фото певицу сразу сравнили с русалкой, которая вышла на берег.

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Музыкант Дмитрий Шуров стал героем программы "Утро в Большом городе" на ICTV. В прямом эфире Pianoбой отдал телефон ведущему Антону Равицкому. Он посмотрел, какие фотографии хранит в телефоне знаменитость и что ищет в интернете.

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Дата
24
октября

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