Тина Кароль покорила сеть сексуальными изгибами и блеском

Тина Кароль анонсировала песню. Фото: rbc.ua

На днях Тина Кароль выложила в сеть фотографии, на которых певица сияла от глиттера..

Яркой фотографией Тина Кароль привлекла внимание к новости о выходе нового сингла. Премьера состоится уже 25 октября, сообщили в РБК-Украина.

Ко всему, певица была одета в серебряном платье Одежда показал стройную фигуру Тины и подчеркнул ее сексуальные изгибы.

Волосы Тины Кароль сделали волнистыми, на губах у нее - помада с металлическим оттенком.

В комментариях к фото певицу сразу сравнили с русалкой, которая вышла на берег.

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