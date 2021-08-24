Тина Кароль показала, в чем выступит на концерте ко Дню Независимости

В полупрозрачном платье с длинным шлейфом и блестящей вышивкой Кароль появится на одном из концертов. Фото: Тина Кароль в Facebook

Украинская певица Тина Кароль похвасталась новым роскошным образом.

Она показала серию снимков в наряде из коллекции бейрутского ливанского модельера высокой моды Жоржа Чакры на странице в Instagram.

Коллекции кутюр дизайнер всегда представляет на Неделе моды в Париже.

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В полупрозрачном платье с длинным шлейфом и блестящей вышивкой Кароль появится на одном из концертов в честь Дня Независимости Украины. Сегодня она выступит на площади Конституции с Андреа Бочелли, а также на НСК Олимпийском.

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Ко Дню Независимости Тина Кароль презентовала новый альбом под названием "Молода кров". В пластинку вошло 7 треков-дуэтов с исполнителями новой формации. "Черкай іскру" - дуэт с финалистом шоу Х-фактор Wellboy. В июне молодой исполнитель родом из села Грунь на Сумщине выпустил трек "Гуси". Через две недели после релиза песня вошла в топ-20 украинского Apple Music.