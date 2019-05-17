Тина Кароль поделилась чувственными снимками в сети

Украинская певица Тина Кароль снова радует подписчиков чувственными снимками в сети.
Артистка предстала перед камерой в элегантном черном платье на тонких бретелях. Наряд подчеркнул стройную фигуру Кароль. На лице у Тины яркий макияж с ее любимой красной помадой.
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Пользователи сети засыпали певицу комплиментами.
"Ты излучаешь свет, добро и любовь", "Ваша красота сбивает с ног", "Икона стиля", - написали они.
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