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пятница, 17 мая 2019 15:01

Тина Кароль поделилась чувственными снимками в сети
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Тина Кароль
Фото: @tina_karol
Тина Кароль
Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль снова радует подписчиков чувственными снимками в сети.

Артистка предстала перед камерой в элегантном черном платье на тонких бретелях. Наряд подчеркнул стройную фигуру Кароль. На лице у Тины яркий макияж с ее любимой красной помадой.

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Пользователи сети засыпали певицу комплиментами.
"Ты излучаешь свет, добро и любовь", "Ваша красота сбивает с ног", "Икона стиля", - написали они.

Певица Тина Кароль "засветилась" в пикантном бикини на отдыхе.

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