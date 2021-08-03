Тина Кароль ошеломила эффектными видео из отпуска

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми эффектными видео из летнего отпуска.
Артистка отдыхает вместе с сыном Вениамином в прохладной Исландии.
Так, исполнительница и й сын уже посетили водопады, в частности, Свартифосс и ледник.
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Кроме того, Тина показала невероятные пейзажи и как ест лед. Роликами поделился официальный фан-клуб звезды в Instagram.
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Тина Кароль на фестивале Atlas Weekend 6 июля вызвала волну возмущения. Артистка вышла на сцену с живым питоном. Исполняя песню "Твои грехи", держала его на шее. Зоозащитники назвали это издевательством над животным. Негативно отреагировали и подписчики певицы в соцсетях.
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