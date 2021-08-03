Тина Кароль ошеломила эффектными видео из отпуска

Певица с сыном отдыхает в Исландии. Фото: showbiz

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми эффектными видео из летнего отпуска.

Артистка отдыхает вместе с сыном Вениамином в прохладной Исландии.

Так, исполнительница и й сын уже посетили водопады, в частности, Свартифосс и ледник.

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Кроме того, Тина показала невероятные пейзажи и как ест лед. Роликами поделился официальный фан-клуб звезды в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Тина Кароль на фестивале Atlas Weekend 6 июля вызвала волну возмущения. Артистка вышла на сцену с живым питоном. Исполняя песню "Твои грехи", держала его на шее. Зоозащитники назвали это издевательством над животным. Негативно отреагировали и подписчики певицы в соцсетях.