Тина Кароль обольщает образом в бюстгальтере

На прошлой неделе Тина Кароль получила награду на M1 Music Awards в номинации "Золотой граммофон" за песню "Сила высоты". Фото: Instagram

Украинская певица Тина Кароль не устает подогревать интерес пользователей своими откровенными фото. Очередной сексуальной фотографией она поделилась в Instagram.

На фото Кароль позирует в черном костюме. Брюки с высокой талией дополняет черный бюстгальтер. На одном плече певицы классический пиджак.

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Яркий образ дополняют подведены черным глаза.

Автором фотосессии стала Анна Гончарова, которая сотрудничает со многими знаменитостями. Для глянца она снимала ONUKA, Марию Ефросинину, Элину Свитолину и других.

На прошлой неделе итальянский календарь Pirelli представил экземпляр на следующий год. Предыдущие выпуски были известны своими эротическими снимками полураздетых женщин-знаменитостей. В этом году в проекте приняли участие актрисы Эмма Уотсон и Кристен Стюарт.