"Теперь не допускаю таких ошибок" - Брежнева раскрыла детали воспитания дочерей

Певица Вера Брежнева родила первенца 19-летней. Тогда еще в Днепродзержинске, откуда звезда родом, на протяжении трех лет она жила в гражданском браке с бизнесменом Виталием Войченко.

В 2001 году у пары родилась дочь Соня. Была ли готова к материнству, исполнительница рассказала в программе "ЖВЛ".

"Тогда я считала, что я абсолютно готова к материнству. Я очень хотела ребенка. Еще и встретила мужчину, который тоже хотел ребенка. Но не сразу удалось (забеременеть. - Gazeta.ua)", - поделилась она.

По словам Брежневой, звезда "изучала много литературы".

"И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я рассказывала какие-то истории, которые вычитала в книгах. 19-летняя девушка сидела и делилась опытом", - вспомнила она.

Но певица признается, что на тот момент ей только казалось, что она готова.

Фото: instagram.com/ververa

"Теперь я понимаю, вот как моей Соне сейчас дать ребенка", – добавила женщина.

Брежнева осознает, что в воспитании первенца не всегда все делала правильно.

"Думаю, я была чрезмерно строга с дочерью. Как папа воспитывал меня с сестрами в строгости. И мне казалось, что это правильный подход. Сейчас, конечно, с Сарой я не допускаю таких ошибок", - поделилась она.

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Младшую дочь певица родила, когда была солисткой группы "ВИА Гра". Отцом Сары стал миллионер Михаил Киперман, с которым Брежнева развелась в 2012 году.

Артистка 39-летняя Вера Брежнева порадовала фанов пикантным снимком. Звезда поделилась архивной фотографией из-за того, что "давно не было красиывых фото в ленте". Исполнительница соблазнительно позировала в блестящем наряде украинских брендов: топе от The Coat и юбки от Frolov. Звезда оперлась на шар.