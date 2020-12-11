Теперь их узнают на улицах. Актеры, ставшие известными после "Перших ластівок"

Еще 2 года назад имена актеров, которые сыграли главных персонажей в сериале, были известны лишь узкому кругу.

В ноябре 2019-го на "Новом канале" вышел молодежный триллер "Перші ластівки". Сериал поднял важные темы: буллинг, подростковый суицид, проблемы в отношениях родителей и детей. Спас жизнь тысячам подростков, обращавшихся за помощью в Национальную горячую линию "Ла Страда" после просмотра сериала. А еще - принес популярность талантливым молодым актерам, сыгравшим главные роли в "Перших ластівках".

Харизматичного рыжего парня Александра Рудинского начали узнавать на улицах и в торговых центрах, на его спектакли стало ходить больше людей.

"После выхода первой серии "Перших ластівок" мы с несколькими актерами сериала пошли на интервью к Маше Ефросининой. Она сказала: "С завтрашнего дня вы проснетесь не такими, какими были. К вам будут подходить и благодарить за работу". Я не слишком надеялся на большой резонанс. Но получилось именно так", - вспоминает Рудинский.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Актеров украинского сериала начали узнавать на улицах

Таисия-Оксана Щурук уже известна зрителям по сериалити "Киев днем ​​и ночью", где все наблюдали за жизнью и взрослением ее героини. После этого Тая вступила в университет им. Карпенко-Карого. И роль в первом сезоне сериала показала: она действительно талантливая актриса, которая способна превратиться во многих персонажей. Это оценили ее коллеги, студенты и преподаватели, которые хорошо отзываются об игре Таи. А также зрители, которые теперь узнают ее еще чаще.

После выхода "Перших ластівок" у Максима Девизорова появилась армия поклонников. И не только в Украине. Парню писали из Нидерландов, Греции, Казахстана, Ливана и даже из Бразилии. Он сыграл Назара Левицкого - зависимого от наркотиков студента из богатой семьи.

Несмотря на то, что в сериале Александр Бегма сыграл отрицательного персонажа, у актера появилось немало поклонников. Преимущественно это заметно с ростом количества подписчиков в социальных сетях. В Бегмы даже появилась собственная фан-страница в интернете.

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"Впервые меня узнали в кофейном магазинчике и спросили, не я снимался в "Перших ластівках". Почувствовал неудобство, не знаю почему. Тогда еще не умел отвечать. Начал странно ломаться. Как-то узнали в аэропорту на стойке регистрации. Особенно круто, когда узнают сейчас, когда все ходят в масках", - поделился актер.

На Youtube-канале презентовали заставку сериала "Первые ласточки. Zависимые". У героев сериала есть 2 стороны - темная и светлая. У каждого есть свои мечты, и в противовес им - разрушительные зависимости. Именно эту идею воплотили в заставке сериала, который идет на "Новом канале".