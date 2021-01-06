Телеведущая Василиса Фролова столкнулась с грубостью в государственном роддоме

Василиса Фролова выбрала частный родильный дом. ФОТО: Instagram.com

Телеведущая 42-летняя Василиса Фролова вскоре впервые станет мамой. Недавно звезда определилась с роддомом, где планирует рожать. Она выбрала частное заведение, поскольку в государственном столкнулась с равнодушием и грубостью.

Об этом Фролова написала в Instagram. Также она подчеркнула, что не устраивала скандала, как это подали некоторые издания.

"Пока не придумали никаких визуальных маркеров, по которым видно уже переболев на Covid, в стране царят пещерные правила." Больная? - не ходите к нам Если что-то ургентное - вызывайте скорую, но только до нас не приезжайте! "- именно так мне ответили в 7-м роддоме, которому я давала такой шанс, надеясь получить качественное обслуживание в государственной клинике!", - написала телеведущая.

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Также Василиса вспомнила, когда в декабре она заболела коронавирус и нуждалась консультации своего врача для назначения лекарств, она в течение трех дней не могла с ней связаться.

"В очередной раз, когда я попросила мне позвонить, я случайно услышала ее голос там на ресепшене. Она как всегда свысока ответила -" и не могу я с ней говорить, меня вообще главврач вызывает", без лишних церемоний мне отрезали: "она не хочет с вами разговаривать" и бросили трубку!", - возмутилась Фролова.

По словам телеведущей Василисы Фроловой, она забеременела, тогда когда уже не надеялась на это. И чудо произошло, когда женщина прекратила даже думать об этом.