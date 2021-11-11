Телеведущая Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера: чувственные фото

Ведущая Иванна Онуфрийчук официально стала супругой бизнесмена Алмаза. На свадьбе звезда появилась в двух шикарных платьях.

Еще в феврале Онуфрийчук объявила о свадьбе с миллионером: тогда пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Восемь месяцев спустя, 11 ноября, влюбленные официально расписались в Украине. Для церемонии ведущая подготовила два образа. Кадрами со свадьбы делилась в InstaStories.

Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая рассказала подписчикам, что готовилась к этому моменту несколько последних недель.

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Также новоиспеченные молодожены планировали еще одну свадьбу в турецком Стамбуле. Но им пришлось отменить его из-за карантинных ограничений.

Пара познакомилась в 2018 году в Испании на отдыхе, где они проходили детокс-программу для организма. Бизнесмен пригласил Онуфрийчук пойти с ним в горы, они обменялись телефонами и договорились встретиться в Киеве. Летом 2020 года мужчина сделал ей предложение. На Мальдивах Иванна и Алмаз отпраздновали двухдневную свадьбу с гостями и выступлениями звезд.