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четверг, 11 ноября 2021 17:07

Телеведущая Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера: чувственные фото
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Ведущая Иванна Онуфрийчук официально стала супругой бизнесмена Алмаза. На свадьбе звезда появилась в двух шикарных платьях.

Еще в феврале Онуфрийчук объявила о свадьбе с миллионером: тогда пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Восемь месяцев спустя, 11 ноября, влюбленные официально расписались в Украине. Для церемонии ведущая подготовила два образа. Кадрами со свадьбы делилась в InstaStories.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера казахского происхождения Алмаза
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk
Телеведущая Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера казахского происхождения Алмаза
Телеведущая Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера казахского происхождения Алмаза
Телеведущая Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера казахского происхождения Алмаза
Телеведущая Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера казахского происхождения Алмаза

Ведущая рассказала подписчикам, что готовилась к этому моменту несколько последних недель.

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Также новоиспеченные молодожены планировали еще одну свадьбу в турецком Стамбуле. Но им пришлось отменить его из-за карантинных ограничений.

Пара познакомилась в 2018 году в Испании на отдыхе, где они проходили детокс-программу для организма. Бизнесмен пригласил Онуфрийчук пойти с ним в горы, они обменялись телефонами и договорились встретиться в Киеве.

Летом 2020 года мужчина сделал ей предложение. На Мальдивах Иванна и Алмаз отпраздновали двухдневную свадьбу с гостями и выступлениями звезд.

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