Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду

Фото: instagram.com/julia__gershun

Модель, телеведущую и Mrs. Universe 2018 года Юлию Гершун зарегистрировали кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области.

Она имеет степени специалиста математических наук и магистра международных экономических отношений. Является президентом благотворительного фонда помощи одаренным детям, сообщает "Таблoid".

В 2019 году Гершун баллотировалась в Верховную Раду, в 2020-м - в Киевсовет. Она член партии УДАР.

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Весной Гершун подавалась на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда. В декларации указала, что не обладает недвижимостью и транспортными средствами. Имеет только часы Rolex, ювелирные украшения от Van Cleef & Arpels и Tiffany & Co. Членов семьи в декларации не указала.

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в НАБУ информацию о нарушениях в декларации 2020 года у народного депутата от "Слуги народа" Анны Колесник. Об этом говорится в заключении НАПК по результатам полной проверки декларации.