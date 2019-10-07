Тарантино начал работу над новым проектом

Квентин Тарантино рассказал о новом проекте. Фото: https://birdinflight.com

Голливудский режиссер Квентин Тарантино поделился, что работает над новым творческим проектом.

Это не фильм, а книга, сообщило издание IndieWide.

"У меня есть персонаж, который принимал участие во Второй мировой войне, и видел много кровопролития. И теперь он вернулся домой (это где-то 50-е годы), фильмы его не затрагивают. Он считает их детскими после всего, что прошел", - рассказывал Тарантино.

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По замыслу режиссера, герой случайно слышит о фильмах Куросавы и Феллини. Персонаж начинает ими интересоваться. Ветеран еще больше убеждается в фальши голливудских лент.

Сроки выхода романа, а также его название неизвестны.

Тарантино также добавил, что будущий и последний фильм может быть фильмом ужасов или продолжением "Убить Билла".

"Честно говоря, я пока не знаю, что будет в десятом фильме. Если думать, что все ленты рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин - маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильма, который завершит логику всей моей огромного фильма ", - подытожил Тарантино.

Недавно стало известно, что голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет. Его жена Даниэла - беременна.