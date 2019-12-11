Тарантино хочет снять продолжение "Убить Билла"

Постер к "Убить Билла" Фото: pikabu.ru

На днях, режиссер Квентин Тарантино заявил о своем желании снять третью часть культового фильма "Убить Билла".

Персонаж Умы Турман Невеста, по словам Квентина Тарантино, заслуживает большего, написали в "Зеркало недели".

"Невеста долго и упорно сражалась. На этот раз у меня есть идея, осуществить которую, быть может, будет действительно интересно", — рассказал Тарантино. Также добавил, что к съемкам приступит не раньше, чем через три года.

Первая часть "Убить Билла" вышла в 2003 году, вторая – в 2004.

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Номинантов на американскую кинопремию "Золотой глобус" объявили в Лос-Анджелесе. Награду ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за достижения в области кинематографа и телевидения.