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вторник, 06 августа 2019 12:41

"Танцы со звездами": певей Серега и гимнастка Анна Ризатдинова приняли танцевальную эстафету
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Гимнастка Анна Ризатдинова стала участницей "Танцев со звездами"
Фото: @anna_rizatdinova
Гимнастка Анна Ризатдинова стала участницей "Танцев со звездами"
Гимнастка Анна Ризатдинова стала участницей "Танцев со звездами"
Певец Серега стал участником "танцев со звездами"
Певец Серега стал участником "танцев со звездами"

Танцевальное шоу "Танцы со звездами" порадовало поклонников новыми участниками.

Видео с конкурсантами появилось в Instagram.

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Дискобол, который выбирает участников, оказался у певца Сереги и гимнастки Анны Ризатдиновой. Звезды приняли эстафету.

Новые участники проекта передали эстафету актрисе студии "Квартал 95" Елене Кравец, певице TAYANNA и певцу DZIDZIO. Также участники решили бросить вызов актеру, обладателю титула "Мистер Украина" и Mister Sea World Богдану Юсипчук.

А кто из них примет эстафету и выйдет на главный танцевальный паркет страны, мы узнаем уже совсем скоро.

Премьера "Танцев со звездами" запланирована на 25 августа.

Недавно стало известно, что MARUV станет участницей нового сезона телешоу "Танцы со звездами-2019". Об этом рассказала сама певица на видео в Instagram, чем вызвала шквал комментариев и восторженных отзывов поклонников.

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Дата
06
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